"Nuova struttura indoor dedicata a tutti gli sport"

"Progettazione e avvio dei lavori entro il 2025". Il sindaco Luca Serfilippi ha annunciato al Teatro della Fortuna, davanti alla platea degli sportivi, l’impegno della sua giunta a "costruire una struttura indoor per tutte le discipline sportive, nell’area dell’ex mattatoio, per un costo complessivo di 4-5 milioni di euro". Un impegno preso in occasione del Galà dello Sport che si è svolto, mercoledì sera, con la partecipazione di società e atleti "invitati per celebrare l’impegno di ciascuno di loro e i risultati raggiunti".

Un palcoscenico di grande visibilità per il sindaco Serfilippi, l’assessore allo Sport Alberto Santorelli, il collega ai Lavori pubblici Gianluca Ilari e il presidente della Fondazione Teatro, Stefano Mirisola, nei panni del padrone di casa, che hanno raccontato gli obiettivi della nuova amministrazione per far cresce lo sport cittadino e dare una ‘casa’ a tutte le società sportive. Solo un accenno al nuovo palazzetto dello sport. "Partiamo da zero (con riferimento alla progettazione e ai finanziamenti ndr) – ha detto il sindaco – e dobbiamo trovare un’area idonea: ci vorrà tempo".

Confermata dall’assessore Santorelli la volontà di acquistare dalla Provincia la piscina Dini Salvalai (chiusa da quando è entrata in funzione Nuotiamo ndr) "su cui sarà lanciato un concorso di idee per la sua trasformazione in palestra".

Si accettano idee anche per il campo da calcio di via Pisacane "attualmente in abbandono – ha ricordato Santorelli – per realizzare un progetto pubblico-privato, mentre per Casa Bartoli l’obiettivo è trasformare la struttura in una foresteria o in un club-house a servizio della zona sportiva Trave". Presentato il nuovo regolamento degli impianti sportivi e illustrato dall’assessore Ilari "l’Accordo quadro per lo sport che da gennaio permetterà di intervenire nei piccoli lavori in 5-10 giorni e non in 3-4 mesi come avviene ora".

La notizia della costruzione di una nuova struttura sportiva indoor è stata accolta positivamente dal presidente del Coni Marche, Riccardo Luna, pronto a collaborare con i propri tecnici fin dalla fase della progettazione.

"Fano – ha fatto presente – è nelle stesse condizioni del resto d’Italia per carenza di impianti o per la presenza di strutture non a norma. Come ripete sempre il presidente Malagò, in Italia ci vorrebbe un piano Marshall per lo sport" "Lo sport – ha dichiarato Santorelli – torna ad essere al centro dell’agenda politica cittadina per risolverne i problemi in collaborazione con la Regione e il Governo".

Anna Marchetti