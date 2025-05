Oggi va in scena la Giornata della legalità

La legalità e l’inclusione sociale saranno i temi al centro dell’iniziativa che si terrà oggi, a partire dalle ore 9,30, all’Auditorium Giovanni Santi di Bottega a Vallefoglia. L’evento, alla sua prima edizione, è promosso dalla società di Educazione Cinofila (Sec) con il patrocinio del comune di Vallefoglia. "La Giornata della legalità e dell’inclusione sociale sarà interamente dedicata alla promozione dei valori fondamentali della giustizia, del rispetto e della solidarietà – sostiene il sindaco Palmiro Ucchielli – . Un progetto che prevede, vista l’importanza dei temi, anche il coinvolgimento attivo delle scuole, delle istituzioni e delle forze dell’ordine". Il programma prevede interventi istituzionali, testimonianze da parte di esperti in materia, la dimostrazione delle attività delle unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza e la premiazione degli elaborati realizzati dagli studenti della scuola Pian del Bruscolo sul tema delle mafie e dell’inclusione sociale. Sarà un’occasione anche per discutere con i giovani sul valore della legalità e per assegnare ai migliori elaborati una borsa di studio di mille euro che verrà consegnata alla scuola. "L’auspicio è che l’iniziativa diventi un appuntamento annuale, con la prospettiva, in futuro, di estenderla su scala nazionale – prosegue Ucchielli –. È un progetto pienamente in linea con i valori che portiamo avanti. Come amministrazione abbiamo intitolato diverse aree cittadine alle vittime di mafia e investito nella sicurezza del territorio, dotandolo di un moderno sistema di videosorveglianza".