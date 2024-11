Ordine degli Infermieri. Rinnovato il Consiglio

Ha vinto la ’Passione’. Quella degli infermieri che si sono imposti – con questa lista – alle ultime elezioni per il rinnovo delle cariche dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Pesaro e Urbino per gli anni 2025-2028. Nominata presidente Martina Tonucci, mentre Tiziana Benedetti è presidente della Commissione d’Albo Infermieri. "Il nostro impegno e contributo – ha detto la presidente Martina Tonucci – sarà costante per sostenere e valorizzare l’Infermiere nei molteplici contesti socio sanitari in cui è impegnato e nel continuare a promuovere lo sviluppo della professione". Infine l’augurio affinché "la comunità infermieristica provinciale, che al momento conta 2430 iscritti circa, sia più unita e partecipe nelle attività dell’Ordine".

L’Ordine risulta così composto: fanno parte del Consiglio direttivo Martina Tonucci (presidente), Alessio Irace (vicepresidente), Emma Berardinelli (segretaria), Francesco Piergiovanni (tesoriere), Lorenzo Angeli, Simona Bossi, Moreno Cameruccio, Loredana De Col, Pasquale De Padova, Federica Ferrantino, Enrico Ferretti, Donatella Giovannini, Daniela Rossi, Tommaso Sani, Marco Serafini. Nella Commissione D’Albo Infermieri figurano invece Tiziana Benedetti (presidente), Marco Romitelli (vicepresidente), Martina Brunetti (segretaria), Chiara Barucca, Kevin Della Chiara, Mariano Orsini, Elisa Tomassacci. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di Daniela Brera, Alessio Coacci, Alessia Gaudenzi (supplente).