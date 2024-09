Pacco-truffa con l’iPhone. Fermata una coppia

Due pochette, ma bisognerebbe chiamarle "pacchi". Una con all’interno un vero iPhone 15 Pro nella sua scatola originale con tanto di scontrino fiscale; l’altra, con dentro una saponetta. Indovinate quale delle due pochette una coppia di napoletani (uomo e donna, 45 anni) avrebbe rifilato a chi si fosse offerto di comprare l’iPhone, ovviamente venduto a prezzi vantaggiosissimi? Ovviamente, quella con la saponetta. E la truffa come avveniva? "La modalità è semplice – ricostruisce la Questira – ma richiede grande maestria nella scelta della vittima, nella recitazione e nella rapidità nello scambiare la prima pochette – dopo aver convinto la "preda" all’acquisto ed al pagamento in contanti – con la seconda; con l’ulteriore escamotage di aver preventivamente bloccato la chiusura lampo con la colla, per avere il tempo di dileguarsi prima che l’incauto acquirente possa accorgersi di aver acquistato… sapone". Insomma, cambio di mano rapido e "pacco".

Solo che la truffa giovedì scorso è sfumata perchè la Squadra Mobile ha intercettato la coppia tramite il sistema del Targa System: la vettura dei due napoletani (presa a noleggio), era infatti già segnalata come in uso a persone dedite alla commissione di reati con il patrimonio.

I due, gravati da precedenti specifici e considerato che non hanno alcun legame con questa città, essendo residenti a Napoli, sono stati muniti di Foglio di Via obbligatorio con divieto di ritorno a Pesaro per tre anni.