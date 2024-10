Pagelle, da King gara da taglio dello stipendio

King 4. Una classica partita di quelle che se uno la racconta, chi ascolta esclama: "Dai, non è vero". Perché quello che è riuscito a fare questa ala ‘americana’ sul campo del Palalido, va al di là del bene e del male. Da togliergli subito lo stipendio. Tiri sbagliati, tiri forzati, passaggi ridicoli, entrate senza un perché, arresti e tiro che non finiscono nemmeno contro il ferro. Di tutto e di più nel senso peggiore del termine. Nei 23 minuti che è stato in campo (non poco) King ha collezionato uno 0 su 4 da due, 0 su 3 da tre, non ha tirato un libero. Tutto questo da un americano.

Ahmad 6,5. Ha girato pagina perché è uscito dalla scena del film il marchese del Grillo "Io so’ io e voi non siete un...". Ha chiuso in 27 minuti con 13 punti, porta a casa qualche forzatura ma in compenso ha riportato in vita, finché il fisico ha tenuto, un po’ dei suoi compagni. Una migliore distribuzione del gioco. Ahmad chiude con 3 su 7 da due, 0 su 3 da tre, ma ha raccolto 7 punti (su 9 tentativi) dalla lunetta. Brutta voce le 5 palle perse. Comunque meglio così che un uomo solo all’orizzonte.

Parrillo 6. Se uno s’aspetta di vedere Superman ha sbagliato canale. Ma questo play fa la sua parte senza fare chiasso e comunque entra sempre in campo con lo spirito giusto. Chiude con 1 su 2 da tre, 2 su 2 nei liberi e 4 rimbalzi.

Lombardi 6. Un altro di quelli che è andato calando sotto il profilo della reattività fisica. Meglio nei primi 20’ di gioco. Chiude con 3 su 3 da sotto e 1 su 3 da fuori, ha 5 rimbalzi.

Zanotti 6. Lazzaro alzati e cammina. Ogni tanto accade. Impatto iniziale sulla gara buono e incisivo, anche nel tiro da tre punti. Chiude con 1 su 2 da sotto e 3 su 6 da fuori con 4 rimbalzi.

Bucarelli 4. Fuori come un terrazzo sotto il profilo fisico. Non arriva nemmeno al ferro quando tira. Chiude con 1 su 5 da sotto e 0 su 3 da fuori.

Imbrò n.g. Un altro fantasma sotto il profilo fisico. Sei minuti in campo senza lasciare nessun segno: 0 su 1 dalla distanza ed una palla persa.

De Laurentis 5,5. Ha fatto vedere di meglio. Ma non è lui quello che deve fare la differenza, perché non è il primo ballerino della Scala. Chiude con 1 su 1 da sotto, 0 su 1 da fuori e 2 rimbalzi.

Maretto 8. Sicuramente il migliore in campo della formazione di Leka, tanto che ha avuto il tempo di utilizzo più alto di tutti: 31 minuti. Pochissime sbavature, poche azioni forzate, anche se nel finale nel pieno del disastro ha tentato di rendere lo scarto meno impietoso possibile. Ha giocato anche in posizione di play. Chiude con 17 punti segnati, con 5 su 9 da sotto e 2 su 3 dalla distanza. Ha 3 rimbalzi e anche 3 palle recuperate. Se l’andazzo è questo... da quin tetto tutta la vita.

m.g.