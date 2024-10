Panaroni e il caso del capitano Watson, ambientalista: "Se sente parlare di Greenpeace, la Giunta dice no"

Bocciato in Consiglio comunale l’Ordine del giorno per il "Rilascio del Capitano Watson". Il consigliere 5 Stelle Francesco Panaroni grida "vergogna". Dopo una vita trascorsa in mare a difesa delle balene, infatti, l’ambientalista Paul Watson è stato arrestato il 21 luglio scorso in Groenlandia, con le autorità danesi che hanno risposto a un mandato internazionale emesso dal Giappone che ora ne richiede l’estradizione. "Mentre la Giunta di centrosinistra di Pesaro ha approvato la mozione che era finalizzata a prendere posizione sulla discutibile incarcerazione, tra l’altro la caccia alle balene è vietata dalla fine degli anni ‘80, la Giunta di centrodestra fanese la boccia con la motivazione, espressa dall’assessora Tarsi e del presidente del Consiglio comunale Cavalieri, di non aver avuto elementi, dall’odg stesso, per poter esprimere un’opinione con coscienza di causa. Il centrodestra, quando sente parlare di Greenpeace e Sea Shepherd Conservation Society, con le loro battaglie mai violente, non prende posizione. Anzi la prende: dice no". A favore ha votato tutta l’opposizione.