Paolini a Pierini:: "Aiutaci tu a recuperare gli altri fondi tagliati"

Giuseppe Paolini, presidente della Provincia respinge al mittente le richieste di dimissioni: "Insieme all’Unione Province d’Italia abbiamo lottato per il reintegro dei fondi sulle strade provinciali, riuscendo ad ottenere l’impegno del governo per il recupero delle risorse tagliate dal Milleproroghe sul 2025 e il 2026. Per Pesaro e Urbino si tratta di tre milioni e 286mila euro. Ma visto che il sindaco di Piandimeleto Nicolò Pierini parla di visione ed è così sensibile al tema strade, invece di continuare a negare tagli che sono stati denunciati da tutti gli amministratori in modo bipartisan, ci aiuti piuttosto da consigliere provinciale a recuperare anche quello che è stato sottratto alle Province per gli anni successivi. Perché restano ancora molti problemi sul tavolo: in base alla programmazione del Mit, i tagli alle Province proseguiranno nella percentuale del 50 per cento dal 2027 fino al 2029. E poi si riverseranno anche sulle risorse assegnate alle Province per il periodo compreso tra il 2030 e il 2034".

Paolini poi aggiunge: "Pierini sostiene che io avrei montato una polemica ad arte. Capisco che sia in cerca di visibilità per le regionali ma riepilogo i fatti: tutte le Province italiane, comprese quelle guidate dal centrodestra, dopo il Milleproroghe hanno chiesto immediatamente al ministero un tavolo di crisi. Ora si sta rivedendo seriamente la questione e il ministero ha fatto marcia indietro: forse perché il problema c’era?".

Sulle strade menzionate da Pierini precisa il dirigente provinciale della Viabilità Mario Primavera: "Dal 2018 al 2024 i fondi assegnati per la viabilità alla Provincia di Pesaro e Urbino sono stati ripartiti in maniera equa su tutto il territorio. Il problema più volte ripetuto è che tali risorse sono insufficienti. Il vero problema che caratterizza tutto il territorio provinciale, e in particolar modo il Montefeltro, è il dissesto idrogeologico".

Andrea Angelini