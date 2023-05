"Parcheggi per disabili anche in Ztl, Pesaro aderisca al Patto"

"Il Comune di Pesaro aderisca alla piattaforma unica nazionale informatica delle targhe associate al Cude, (Contrassegno Unico Disabili Europeo) finalizzata a semplificare la mobilità delle persone con disabilità su tutto il territorio italiano e consentire loro un pieno esercizio del diritto alla mobilità". A chiederlo è la Lega Pesaro, in una mozione in cui si richiede una maggiore sensibilità verso le persone afflitte da problemi motori e disabilità.

Il Cude infatti, permetterebbe ai cittadini di poter accedere alle zone normalmente interdette al traffico, come Ztl, senza incorrere in sanzioni amministrative: "Un’iniziativa utile che raccoglie un’esigenza diffusa di facilitare la mobilità per le persone disabili – sottolineano il primo firmatario Andrea Marchionni ed i consiglieri comunali leghisti –. La mozione presentata impegna il Comune di Pesaro ad aderire tempestivamente alla Piattaforma gratuita denominata Cude, fornendo altresì adeguata informazione circa il suo funzionamento utilizzando i mezzi di comunicazione istituzionali e media locali". Per incentivare l’utilizzo del Cude, il 24 febbraio scorso, il vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, hanno firmato una lettera indirizzata al presidente dell’Anci Antonio Decaro, affinché l’Associazione si facesse promotrice dell’adesione alla piattaforma unica nazionale informatica delle targhe associate al Cude: "Questa mozione – conclude Silvana Ghiretti, segretaria pesarese della Lega – raccoglie il grande lavoro fatto sia dall’ex ministro per le Disabilità Erika Stefani che ha istituito questo registro, sia dall’attuale ministro Alessandra Locatelli che sta continuando in questa direzione dimostrando una grande sensibilità verso questa tema. La Lega ha fortemente voluto l’istituzione di un ministero della disabilità che si occupi proprio di queste problematiche. Mi auguro che il comune di Pesaro sappia raccogliere questa opportunità".

Alessio Zaffini