“Passaggi“ premia Cardini, star della storia

Si preannuncia già un’edizione da record la prima del secondo decennio del festival fanese dedicato ai libri. Saranno infatti oltre duecento gli ospiti dell’undicesima edizione di Passaggi Festival, la manifestazione dedicata alla saggistica e non-fiction in programma dal 21 al 25 giugno. Tra di essi anche due nomi della cultura italiana, tanto popolari quanto "di casa" grazie alla loro costante presenza in tv.

A ricevere quest’anno il Premio Passaggi sarà infatti lo storico Franco Cardini (a Fano nella serata conclusiva), uno degli intellettuali europei più apprezzati, che presenterà il saggio “Le vie del sapere“, edito da Il Mulino mentre l’altro riconoscimento del festival, ovvero il Premio giornalistico “Andrea Barbato“, sarà assegnato alla giornalista Lucia Annunziata (il 22 giugno) che porterà a Fano il suo ultimo libro “L’inquilino. Da Monti a Meloni: indagine sulla crisi del sistema politico“ (Feltrinelli).

Tanti saranno gli argomenti affrontati nelle nove sedi del festival, disseminate fra centro storico e lungomare. Si parlerà della guerra in Ucraina con l’inviato Luca Steinmann, che presenterà il suo libro edito da Rizzoli, offrendo il punto di vista di giornalista al fronte con i soldati russi. Altro tema centrale quello della legalità e a parlarne sarà Nando dalla Chiesa col suo “La legalità è un sentimento“ (Bompiani). L’appuntamento col mondo dello sport sarà con Pippo Inzaghi, che ha raccontato la sua vita nell’autobiografia “I miei primi 50 anni“ (Cairo).

Non mancherà la politica: Piero Ignazi presenterà “Il polo escluso. La fiamma che non si spegne: da Almirante a Meloni“ (Il Mulino) e si confronterà con l’ex presidente della Camera e “padre“ della svolta di Fiuggi, Gianfranco Fini. Tornerà a Fano il giornalista e conduttore televisivo Mario Giordano con la sua inchiesta “Maledette iene. Quelli che fanno i soldi sulle nostre disgrazie“ (Rizzoli), un viaggio documentato nelle ricchezze accumulate con inganni e frodi, alle spalle dei più deboli.

Sul palco anche tante donne tra cui l’immunologa Antonella Viola, l’antropologa Cristina Cassese e Simonetta Sciandivasci con la questione, dibattuta spesso con astio e rabbia, della scelta di non essere madre (“I figli che non voglio“ Mondadori). Filosofia, scienze sociali, arte, scienza sono altri temi affrontati nelle diverse rassegne che vedranno arrivare in città tanti volti noti come quello del conduttore di Mattino Cinque Francesco Vecchi e il suo libro “Non dobbiamo salvare il mondo. Dall’auto elettrica al bio, tutti i falsi miti della religione green“ (Piemme), la Bandabardò che presenterà la biografia “Se mi rilasso collasso. Trent’anni di storia di una band improbabile“ (Baldini+Castoldi) e Sabina Guzzanti con il suo distopico e illuminante “ANonniMus“ (HarperCollins).

ti. pe.