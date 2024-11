Paura a Montelabbate. Divano prende fuoco: i pompieri salvano anziano

Mattinata di super lavoro, ieri, per i vigili del fuoco di Pesaro che a sirene spiegate sono intervenuti sia a Montelabbate che a Pesaro per due incendi, scoppiati quasi in contemporanea, in due abitazioni private. Prima un anziano è stato salvato dai vigili del fuoco per un incendio nella sua abitazione in via Calamone a Montelabbate. Qui una squadra di pompieri di Pesaro è intervenuta in un appartamento in cui, per cause in via di accertamento, ha preso fuoco un divano. La squadra oltre a spegnere l’incendio, ha portato in salvo l’uomo con difficoltà di deambulazione. All’anziano è stato fatto indossare immediatamente un cappuccio di soccorso per la somministrazione di aria e per scongiurare difficoltà respiratorie legate al fumo respirato nel salotto. Sul posto anche i sanitari del 118 a cui l’uomo è stato affidato per le verifiche mediche. Nell’appartamento danni causati dal fumo denso che, a causa della combustione, si è ben presto diffuso all’interno dei locali. La stessa squadra impegnata a Montelabbate è stata poi dirottata a Pesaro, in via Pantano, nel quartiere Baratoff. Qui i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio, sempre all’interno di un appartamento, causato dal probabile corto circuito di una lavatrice e asciugatrice che si trovava sul terrazzo di un piccolo condominio. La sala operativa, per precauzione, ha fatto uscire dall’interno delle abitazioni tutte le persone presenti che in quel momento si trovavano al piano terra, al primo e al secondo piano della palazzina. Le fiamme sono state velocemente spente e per fortuna nessuno è rimasto coinvolto. Al momento dell’incendio, all’interno dell’appartamento, non si trovava nessuno e i pompieri sono stati chiamati da alcuni passanti, allarmati dal fumo denso che vedevano uscire dal terrazzo del condominio. Lunedì scorso era stata disposta dai vigili del fuoco un’altra evacuazione di un condominio in via Togliatti. Ad allarmare i condomini era stato un forte odore dagli effetti irritanti di un gas che si era sprigionato da una bomboletta di vernice spray che si trovava in una cantina. Anche qui i vigili del fuoco avevano fatto evacuare i residenti dei 22 appartamenti dei 7 piani del palazzo, circa 40 persone.