Pedemontana più vicina. Stanziati i primi 40 milioni

Si è svolta ieri in Regione una riunione operativa per la Pedemontana di Cagli. "Ingrana la marcia lo svincolo Cagli Est- Cagli Ovest. –spiega l’assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli - dopo il nuovo Ospedale prende avvio la procedura per un nuovo cantiere in una delle comunità considerate strategiche dalla Regione per lo sviluppo delle Marche. La Pedemontana delle Marche, nel tratto che collegherà Fabriano con Cagli, è stata inserita tra gli interventi prioritari del Piano Infrastrutture Marche 2032 con 40 milioni di euro già destinati alla sua realizzazione a stralci".

All’incontro che si è tenuto negli uffici regionali erano presenti i rappresentati dell’amministrazione comunale di Cagli, nello specifico il sindaco Alberto Alessandri, l’assessore Simona Palazzetti e i tecnici regionali e comunali. "L’accessibilità infrastrutturale di tutti i territori – dice l’assessore Baldelli – senza distinzioni tra nord e sud della regione, costa ed entroterra, rappresenta uno degli obiettivi che la Giunta Acquaroli sta realizzando attraverso il Piano Infrastrutture Marche 2032 e con investimenti di oltre 4 miliardi già disponibili, per l’ammodernamento e la sicurezza dei nostri collegamenti viari". La Regione Marche ha già sottoscritto con Anas una convenzione finalizzata a realizzare il completamento della maglia infrastrutturale regionale strategica di cui rappresenta un asse fondamentale la Pedemontana delle Marche, la cosiddetta "Autostrada dei Territori Interni", ed ha destinato 40 milioni del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027 per la realizzazione a stralci del tratto di Cagli.

"Questo intervento- aggiunge Baldelli - fa parte di un complesso di opere programmate dalla Giunta Acquaroli per migliorare l’accessibilità di Cagli, Acqualagna e di tutti il comprensorio. Basti ricordare gli oltre 45 milioni di euro di investimenti per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle gallerie del Furlo che la Regione Marche ha ottenuto in programmazione da Anas S.p.A. a completamento dei lavori già in corso. Ed ancora, le opere di risanamento profondo del manto stradale volute dalla Regione per la SS73bis da Fano a risalire lungo la valle del Metauro: sono al momento in corso di ultimazione i lavori, per un investimento complessivo di 2 milioni di euro, a Calcinelli ed in zona Bellocchi". "Sotto la supervisione ed il coordinamento della Regione Marche – conclude l’assessore Baldelli – Anas provvederà al completamento della progettazione del tratto di Pedemontana tra Serra Sant’Abbondio e Cagli, così da poter procedere nel più breve tempo all’appalto del primo tratto. Siamo convinti che le infrastrutture siano la precondizione per lo sviluppo delle aree interne delle Marche".

am.pi.