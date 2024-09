Pediatria come una favola. Pannelli, disegni e colori per fare felici i bambini

Il reparto di Pediatria dell’ospedale di Pesaro diventa una "favola" grazie ad Abio. L’Associazione bambini in ospedale ha infatti deciso di realizzare e finanziare un progetto di umanizzazione pittorica del reparto, grazie al quale sono stati installati 27 pannelli decorativi alle pareti dei corridoi, delle ludoteche e degli ambulatori e 81 composizioni di controsoffitti decorati con dei bellissimi disegni di delfini, velieri, mari e personaggi di fantasia.

"Gli spazi non erano più ’ad altezza di bambino’, perchè tutte le decorazioni esistenti erano state eliminate per la chiusura del reparto utilizzato per un biennio come reparto covid – spiegano la presidente e il segretario generale di Abio Pesaro, Monica Nicolini e Aldo Mosca -. Per questo abbiamo deciso di portare avanti il progetto con il consenso della Direzione generale di Ast Pesaro e del Reparto di Pediatria, realizzando decorazioni pittoriche che possano diventare per i piccoli pazienti un fattore fondamentale nell’affrontare l’ingresso e la permanenza in ospedale. I piccoli pazienti vivono così il ricovero in ospedale con un impatto emotivo diverso, volto a diminuire l’ansia, l’angoscia, il panico e la depressione che spesso causa l’ambiente ospedaliero". Il progetto è la più grande donazione che Abio Pesaro abbia fatto al reparto di Pediatria, per cui sono stati investiti 32mila euro e comprende anche l’installazione di un grande pannello nel Reparto di Pediatria di Fano. Per realizzare il progetto è stata scelta una designer e cartoonist di fama internazionale, Sally Galotti, scenografa per la Walt Disney Company. "La ringraziamo per la sua passione e professionalità – dicono Nicolini e Mosca -. La scelta è ricaduta su di lei anche per la sua collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Alma Mater di Bologna nella ricerca scientifica sulla percezione dell’ambiente della persona ospedalizzata. Questo ha permesso di realizzare un lavoro che garantisca tutti gli standard ospedalieri di sicurezza e salute, tra cui i materiali certificati come antitossici e antibatterici. Ci teniamo inoltre a ringraziare i tanti cittadini, enti ed aziende che con le loro donazioni hanno reso possibile questo progetto da sogno, oltre ad Alberto Carelli, direttore generale di Ast Pesaro e Lorenzo Tartagni, direttore dei reparti di Pediatria di Pesaro e Fano".