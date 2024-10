Per Baioni oggi battesimo di fuoco. E dopo Rieti la dirigenza deciderà

Un dado è tratto, l’altro non ancora, dopo le dimissioni di Pino Sacripanti. La Vuelle ha promosso Matteo Magi come nuovo general manager della società e ha fatto una proposta al vice Giacomo Baioni per prendere il comando della squadra, questione sulla quale si deciderà al ritorno dalla trasferta di Rieti dove intanto ’Baio’ dirigerà le operazioni. Una situazione ibrida e sicuramente complicata per una società ancora inesperta nei suoi vertici dopo il cambiamento epocale avvenuto in estate con le uscite di Costa e Cioppi. Anche per questo motivo, la scorsa estate, la Vuelle aveva investito Sacripanti del doppio incarico, per avere un uomo d’esperienza sia a livello tecnico che dirigenziale che aiutasse il club nella sua crescita dopo il rinnovo quasi totale delle cariche anche all’interno del Cda. L’uscita di scena di Pino, per motivi personali che rimangono tuttora riservati, ha messo perciò sul tappeto due problemi.

E stasera si gioca, a Rieti (palla a due alle ore 21), su un campo ostico, contro un’avversaria che viaggia con lo stesso ruolino di marcia della Carpegna Prosciutto, due vittorie e una sconfitta, arrivata proprio nello scorso turno in casa per mano di Cantù, considerata da tutti gli addetti ai lavori la favorita per la promozione diretta.

Baioni, che ha condotto gli allenamenti durante questi giorni così presenta il match: "La settimana di lavoro è stata corta, considerando che giochiamo di sabato. Ciò però non ci ha impedito di allenarci in modo proficuo. Per vincere a Rieti - dice - servirà una solida tenuta mentale e fisica, dal momento che affrontiamo una squadra che gioca con grande intensità per tutti i 40 minuti. La squadra è rimasta colpita dalle dimissioni di coach Sacripanti, con il quale abbiamo lavorato intensamente in queste settimane e al quale auguriamo tutto il meglio per il proprio futuro". Sulla sfida che forse potrebbe anche incidere su suo futuro, aggiunge: "Ci attende una trasferta su un campo ostico, con Rieti che è una società di grande tradizione nel contesto del basket italiano. Sfidiamo una squadra con una chiara identità e uno stile riconosciuto, noi dovremo essere bravi a giocare la nostra pallacanestro e continuare il processo di crescita a livello difensivo, limitando il numero di palle perse. Imbrò sta meglio, lo staff medico ha svolto un lavoro eccellente, si tratta di un giocatore importante per la nostra squadra. Ovviamente paghiamo l’assenza pesante di Petrovic che apporta qualità e intensità: sta lavorando quotidianamente con lo staff medico, è impaziente di tornare in campo, ma servirà tempo per rivederlo in azione".

Intanto la Vuelle ha conferito ieri l’incarico di General Manager a Matteo Magi. "Il presidente Valli e il vice presidente Nicola Dolci avevano già da tempo iniziato con Magi, e tutta la direzione sportiva, un percorso teso a raggiungere obiettivi societari, sportivi e sociali di medio-lungo periodo - si legge nel comunicato ufficiale della società -. La scelta di Magi quale nuovo GM è la naturale evoluzione di questo percorso ed è pienamente coerente col programma di lavoro che il Cda sta implementando per il triennio 2024-2027. Matteo nutre della stima e della fiducia di tutte le componenti del Club e ha sempre lavorato con professionalità e propensione al risultato. Il suo ruolo era cambiato già prima dell’inizio dell’attuale stagione quando era stato promosso a Club Manager; Walter Magnifico e Nicola Egidio continueranno a fare parte della Direzione Sportiva, entrambi con il ruolo di Assistant GM. Il Consorzio, il Cda e tutte le componenti del Club proseguiranno il proprio percorso con determinazione ed entusiasmo, profondendo il massimo impegno per onorare la storia della società e perseguirne gli obiettivi sociali e sportivi". Un doppio salto mortale senza paracadute per due pesaresi che hanno lavorato con passione per la Vuelle: se andrà bene, sarà un vantaggio per tutti.

Elisabetta Ferri