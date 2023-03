"Per questi dossi ringraziate le donne" Cartello choc (e mimose)

A Roncosambaccio la Festa della donna ieri è stata ’rovinata’ da un cartello scritto a mano con pennarello rosso probabilmente da un uomo che accusa le donne di Roncosambaccio di essere la causa dei dossi che qualche mese fa sono stati messi dal Comune di Fano. A chiederli erano stati tutti i cittadini di Roncosambaccio, uomini e donne, che tramite l’assessore di competenza cercavano una soluzione per rallentare il transito dei mezzi attraverso il paese ed evitare così che persone, bambini e animali venissero investiti. L’accusa rivolta alle donne, ironicamente accompagnata da un mazzo di mimose e senza alcun fondamento reale ha preoccupato non solo le abitanti di Roncosambaccio. C’è infatti da parte di chi ha allestito il tutto la volontà di accusare le donne proprio nel giorno a loro dedicato e con la pianta che le rappresenta. Il cartello è stato appeso a un palo situato a fianco del dosso incriminato. Il tutto realizzato di nascosto e in forma anonima. Non certo il modo migliore per onorare l’8 marzo.