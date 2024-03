Pergola bandiera del Risorgimento. Cimeli al museo

Al Museo dei Bronzi Dorati, domani s’inaugureranno due sale espositive dedicate al Risorgimento Pergolese. Un taglio del nastro in una data simbolo, visto che proprio il 17 marzo del 1861 venne proclamata l’Unità d’Italia. E una ricorrenza particolarmente importante per Pergola, che è stata la prima città delle Marche a insorgere contro lo Stato Pontificio l’8 settembre 1860 e per questo è stata insignita con Regio Decreto del 19 marzo 1911 con la Medaglia d’Oro al Risorgimento.

I nuovi spazi espositivi sono stati realizzati grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale e associazione ‘Accademia degli Immaturi’. Le sale raccontano con pannelli e cimeli dell’epoca (fra i quali una camicia garibaldina, la ‘Bandiera dell’Emigrazione delle Marche’, armi e la Medaglia d’Oro del 1911) la vicenda che ha visto la città alto cesanense alla guida dell’insurrezione, seguita poi da centri molto più grandi, come Urbino, Pesaro e Fano. La ricerca storica e l’allestimento delle sale sono state curate dall’associazione ‘Accademia degli Immaturi’, sodalizio pergolese, già presente sin dal XV secolo e che ebbe grande rilevanza nel ‘600, grazie al poeta e scrittore Girolamo Graziani. Rifondata nel 2020, grazie a un gruppo di professionisti e imprenditori locali, oggi l’’Accademia’ conta una trentina di membri che si prefiggono di riportare in auge le numerose opere d’arte e le vicende di uno dei borghi più interessanti delle Marche, sia da un punto di vista storico che artistico. Il taglio del nastro è in programma per le ore 10,30. Saranno presenti, oltre al sindaco Simona Guidarelli e al suo vice, nonché assessore alla cultura, Graziano Ilari, il Prefetto di Pesaro e Urbino Emanuela Saveria Greco e i vertici dell’’Accademia’. "Pergola, città insignita della Medaglia d’Oro al Valore Risorgimentale – evidenziano Guidarelli e Ilari –, dimostra da sempre grande attenzione a questo periodo fondamentale della storia d’Italia, che portò al coronamento dell’Unità Nazionale. L’amministrazione comunale da tempo sta lavorando insieme all’’Accademia degli Immaturi’ all’allestimento delle ‘Sale del Risorgimento’, ricche di testimonianze della storia locale di quegli anni". L’inaugurazione sarà preceduta dall’esecuzione di brani musicali del periodo risorgimentale eseguiti della banda cittadina ‘Amedeo Escobar’.

Sandro Franceschetti