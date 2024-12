Pergolese, che colpo. Due gol nel recupero ribaltano il Sant’Orso

SANT’ORSO

2

PERGOLESE

3

SANT’ORSO: Amadori, Ferri (20’ Moschella), Scarlatti, Palazzi (30’ st Montinaro), Fontana, Mattioli, Bastianoni, De Angelis, Tanfani, Luchetti, Saurro (38’st Tinti). All. Vergoni.

PERGOLESE: Aluigi, Salsiccia, Marinelli (20’ st Lattanzi),Luciani (39’st Pierpaoli), Rebescini, Savelli, Lattanzi F., Gaia (40’st Bartolucci), Ghetti, Giudici (30’ st Montagnoli), Bucefalo (35’st Anastasi). All. Guiducci.

Arbitro Del Piccolo di Pesaro.

Reti: 44’ Tanfani su rigore, 20’ st Lattanzi F. , 32’ st Luchetti, 46’ st Montagnoli , 48’ st Ghetti al 48’st.

Note: espulsi al 20’ st Savelli(P.) , 30’ st Mattioli (S.O.)

Partita rocambolesca. Primo tempo dove il Sant’Orso la fa da padrone anche se al 4’ la Pergolese si mangia un gol fatto. Il vantaggio arriva su rigore per un netto fallo di mano in area, Tanfani sigla il vantaggio al 45’. La seconda frazione parte in sordina, poi a metà tempo viene espulso il centrale ospite Savelli per doppio giallo. Guiducci prova dare la svolta con diversi cambi: Lattanzi appena entrato segna il gol del pareggio su una indecisione difensiva. Viene espulso anche il centrale del Sant’Orso Mattioli. Reagisce la compagine fanese con Tanfani che sfodera un assist per Luchetti, il quale davanti al portiere non sbaglia. Nei 5 minuti di recupero il Sant’Orso ha un "black out": prima pareggia Montagnoli in ripartenza e poi addirittura Ghetti dopo due minuti firma il gol vittoria.

Tommaso Giancarli