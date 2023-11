Perito meccanico, autista e un disegnatore tecnico

Azienda Inerti Metauro di Fano ricerca un perito meccanico elettronico con minima esperienza pregressa nel settore. Patentato e automunito. Contratto di apprensitato da gennaio 2023, orario di lavoro tempo pieno.

Per candidarsi inviare cv a: info@inertimetauro.com

Azienda del settore della rivendita materiali edili di Colli al Metauro, cerca autista con patente c che, all’occorenza, sappia utilizzare la gru e possa coprire la figura di magazziniere in momenti di forte necessità. Contratto a tempo determinato rinnovabile e tempo pieno. Per candidarsi inviare cv a: centroimpiegofano.ido@regione.marche.it (indicare il codice 3848675).

Azienda di saldatura, lucidatura e rivestimento metalli, cerca un disegnatore tecnico per misurazioni presso cantieri. Gradito diploma di geometra. Orario di lavoro 40 ore settimanali. Contratto a tempo determinato rinnovabile e trasformabile. Per candidarsi inviare il curriculum a: amministra.stm@gmail.com oppure chiamare il 348 0326355.