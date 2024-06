Pian del Bruscolo espugna Riccione e va in C

Pian del Bruscolo espugna di misura il campo di Riccione per 12 a 11 e centra di forza la promozione in serie C rimanendo imbattuta per tutta la stagione. Il carisma, la determinazione e il lavoro svolto dal tecnico Antonini insieme ai suoi ragazzi ha dato i suoi frutti. Dopo un anno di Promozione Pian del Bruscolo è di nuovo in C. Nell’ultima giornata di campionato, la tensione in campo era evidente, la posta in palio era altissima. In palio c’era il salto di categoria. Tutto il lavoro svolto in un anno agonistico racchiuso in un unica partita. La squadra di coach Antonini ci arriva da imbattuta, frutto di 8 vittorie e 1 pareggio (a Reggio Emilia), la squadra di casa invece con una sola sconfitta nella gara di andata proprio contro Pian del Bruscolo. Il primo tempo vive una fase di studio dove nessuna delle due preferisce spingere troppo in attacco per evitare ribaltamenti di fronte , le difese si muovono bene, poi il lampo Lucarini da fuori e Arduini dal centro con una magia, portano Pian del Bruscolo in vantaggio; Riccione non riesce a reagire subito, ma ad un secondo dalla fine del primo tempo accorcia con un bolide di Bellavista da lontano. Tutto si decide al quarto tempo le due squadre si rispondono colpo su colpo, ma la squadra di coach Antonini gestisce al meglio l’incontro. Al fischio finale il cielo di Riccione si colora di giallo e blu con i fumogeni, le bandiere e i vessilli.

b.t.