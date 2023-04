Piazzale D’Annunzio, si comincia

Iniziano i lavori in piazzale D’Annunzio, che trasformeranno il luogo – dicono gli amministratori comunali – "in una nuova piazza della città, un luogo ricco di verde. Per permettere l’esecuzione di questa prima fase di lavori, a partire dalle ore 8.30 di oggi e fino alla mezzanotte, sono previste modifiche temporanee della viabilità in zona mare". Cambiamenti che riguarderanno, in particolare, il tratto di viale Trieste interessato dall’intervento: quello compreso tra via Buonarroti e via Mascagni. La direzione di marcia sarà invertita sia in via Buonarroti, per raggiungere viale Trento, sia nel tratto di viale Trento compreso tra via Buonarroti e via Mascagni, da cui sarà possibile raggiungere di nuovo viale Trieste. Anche via Verdi sarà percorribile solo fino a viale Trento, mentre l’ultimo tratto prima di piazzale D’Annunzio potranno percorrerlo solo i residenti con doppio senso di circolazione, stessa cosa accadrà nei tratti di viale Trieste limitrofi al piazzale, sia a nord che a sud. Infine, lungomare Nazario Sauro sarà raggiungibile da via Zanella.