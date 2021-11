Ancona, 10 novembre 2021 - Le Marche vogliono la pillola anti-covid. Che non è ancora stata autorizzata dall’Aifa, ma appena lo sarà, l’assessore Saltamartini è già pronto ad assicurarsene un buon quantitativo. "Abbiamo scritto all’Aifa per sollecitare l’utilizzo delle pillole anti covid anche in Italia. La Germania ne ha già acquistato 500mila dosi. Per questo ho inviato una lettera all’Aifa chiedendo di garantire e autorizzare l’acquisto anche per il nostro paese. Noi siamo pronti ad acquistarla".

Il focus Covid Ancona, ragazzina di 14 anni in terapia intensiva. "Amore di mamma, batti il mostro" - Coronavirus, l'ultimo bollettino delle Marche

La cura anti covid "non può sostituire la vaccinazione – precisa l’assessore –. In questo momento il 79,1% ha completato il ciclo vaccinale". Quanto a eventuali passaggi in zona gialla "nelle Marche non c’è problema cambio colore – ha detto –. I parametri ministeriali prevedono sia il superamento del 10% delle terapie intensive, e anche se noi oggi siamo al 10% possiamo attivare ulteriori 25 posti letto, sia il superamento del 15% di posti occupati in area medica e in questo momento viaggiamo molto molto al di sotto".

Marche a rischio zona gialla, terapie intensive all'11%. "Situazione sotto controllo"