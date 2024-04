Pisaurum sconfitto di misura a Roma, ingenuità decisive costano la vittoria

roma

79

pisaurum

77

CARVER : Di Bello 8, Stramandini, Ciancaglini, Benincasa 15, Rapini 20, Galli 16, Taurchini, Vitti, Fucek 2, Pizzconi ne, Pagnanelli, Lucarelli 18.

All. Tretta.

BASEART PISAURUM: Maiolatesi 4, Buzzone 14, Amati, Benevelli 9, Fabbri 14, Vichi 4, Pipitone 3, Chiorri 16, Rossi 13.

All. Surico.

Parziali: 16-25, 43-44, 63-60, 79-77.

Usciti per 5 falli: nessuno.

Che peccato. Il Pisaurum perde per un soffio (77-75) a Roma. Una partita sempre in equilibrio.

"Avanti noi nella prima parte di gara, 11 sopra, poi il loro ritorno con un Lucarelli che faceva canestro anche dagli spogliatoi", così coach Surico che continua: "Ancora una volta una terribile ingenuità ci costa un canestro da 3 nel finale prima dell’intervallo lungo. Purtroppo risulterà alla fine determinante".

Nel secondo tempo i locali sembrano aver preso l’inerzia della gara acquistando un piccolo vantaggio.

In difesa i laziali confondono le idee ai pesaresi.

Nel quarto periodo di gioco, quando sembra che i padroni di casa hanno la vittoria in mano, ecco che con una difesa mista la Baseart infila un parziale di 5-0 che riporta le squadre in parità. "Poi il solito fallo che hanno visto solo gli arbitri – racconta Surico -, manda in lunetta Roma". A un secondo dalla fine il tiro di Buzzone si infrange sul ferro. "Una partita giocata con grande coraggio – commenta il tecnico dei verderancio -, ma le solite ingenuità, in particolare nei momenti decisivi, ci hanno condannato ad una immeritata sconfitta".

b.t.