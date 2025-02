Principi-gol e la Pergolese va

PERGOLESE2TAVULLIA VALFOGLIA1

PERGOLESE: Aluigi, Anastasi (26’ st Ghetti), Fontana, Bartolucci, Rebiscini, Luciani, Carbonari, Gaia, LattanziFr. (26’ st Marinelli), Giudici (50’ st Fioriti), All. Vice All. Roccheggiani (Squalificato Guiducci).

TAVULLIA VALFOGLIA: Arcangeli, Salvatori, Ferrini (39’ st Pizzagalli), Marcolini, Passeri, Pagniello (38’ st Baldelli), Sgaggi (31’ st Principi) Morelli (31’ st Cesarini) Sensoli (13’ st Castellano), Giunchetti, Cirulli. All. Arcangeli

Arbitro: Ciccioli di Fermo

Reti: 22’ pt Bucefalo, 36’ st Giudici, 40’ st Principi

Note – Ammoniti: Morelli, Fontana, Luciani, Principi, Baldelli; angoli 2-4; recuper 2’+6’

Con una bella prestazione la Pergolese conquista tre punti d’oro che l’avvicinano alla zona playoff: agganciato in classifica il Tavullia a quota 30. Primi minuti di studio a metà campo. Al 18’ Aluigi è costretto a deviare sopra la traversa un colpo di testa pericoloso di Giunchetti. Al 22’ vantaggio dei locali: Carbonari con un bell’assist lancia Bucefalo, che dopo essersi accomodato il pallone, lascia partire da poco fuori area un tiro a giro, realizzando l’uno a zero temporaneo.

Nella ripresa si fa pericoloso il Tavullia: al 15’ Passeri colpisce la sfera di testa e costringe Aluigi a compiere una gran parata mandando in angolo. La partita si gioca a viso aperto ed è ancora il Tavullia a rendersi pericoloso con un colpo di testa del neoentrato Principi che non riesce ad inquadrare la porta. Ma all’81’ è la Pergolese a trovare il raddoppio: Luciani recupera palla a metà campo, serve Ghetti che imbecca in mezzo all’area Giudici, il quale è pronto e implacabile a realizzare il 2-0. Cinque minuti più tardi sugli sviluppo di un calcio di punizione, Principi di testa mette in rete per il 2-1. In pieno recupero Giudici ha l’occasione per segnare la terza marcatura ma non ci riesce.

Andrea Pedaletti