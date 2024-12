Protocollo d'intesa tra Montelabbate e Vallefoglia: focus su viabilità e cultura

Viabilità, mobilità, cultura e turismo ma anche sinergie comuni per intercettare fondi e bandi di finanziamento per nuovi progetti. Sono questi i temi al centro del nuovo Protocollo d’intesa tra i Comuni di Montelabbate e Vallefoglia firmato ieri mattina dai rispettivi sindaci Roberto Rossi e Palmiro Ucchielli.

"Un documento importante, con cui le due amministrazioni si impegnano a lavorare insieme su questioni di interesse comune, per una crescita armonica del nostro territorio e il benessere delle comunità", commentano in una nota. Numerosi gli ambiti sui quali Montelabbate e Vallefoglia si propongono di lavorare insieme.

"Tra i principali vi è senza dubbio il tema della viabilità e della mobilità. Il traffico urbano, infatti, rappresenta oggi una delle sfide più complesse da affrontare. Serve soprattutto una mobilità più sostenibile attraverso la progettazione di una rete ciclopedonale che colleghi finalmente i principali nuclei abitati dei due territori comunali".

Altro ambito di cooperazione è quello della cultura e del turismo, "con lo studio di iniziative congiunte per la valorizzazione del ricco patrimonio artistico e dei numerosi beni storici dei due territori – aggiungono - quali chiese, castelli e i diversi luoghi della cultura esistenti.

Non manca poi un’attenzione al benessere degli animali, non solo con il contrasto al fenomeno dell’abbandono, ma anche con un’azione di contenimento del randagismo, attraverso l’istituzione di un gattile intercomunale che potrebbe essere gestito, in accordo con le autorità sanitarie, anche con il contributo delle numerose associazioni di volontariato animalista".

Tema centrale dell’accordo, quello dell’intercettazione dei fondi e dei bandi di finanziamento. "L’idea è quella di affidare congiuntamente a un team di esperti un servizio di monitoraggio strutturato e continuativo volto al reperimento di fondi di finanziamento regionali, nazionali ed europei per progetti di interesse delle due amministrazioni e dei due territori".

Rossi ed Ucchielli si dicono soddisfatti dell’accordo, sottolineando infine "l’importanza della cooperazione intercomunale per affrontare le sfide contemporanee e per valorizzare al meglio le risorse dei propri territori, in una prospettiva di crescita comune".