Pullman si "incastra". Colpa del navigatore

Paura ieri pomeriggio a Schieti di Urbino per un pullman di turisti sudamericani. Il conducente, fidandosi ciecamente del navigatore satellitare con destinazione Urbino, ha condotto il suo mezzo di oltre 20 metri nella stradina per Pallino, che passa davanti al cimitero, rimanendo bloccato per il grado di pendenza della strada che impone la prima. Così è rimasto bloccato nelle curve. E’ stato necessario far intervenire i vigili del fuoco di Urbino per riuscire a spostare di lato il pullman. Un’operazione che ha richiesto molto tempo e grande pazienza perché si trattava di pochi centimetri se non millimetri. Alla fine, si è riusciti a rimetterlo in strada dicendo all’autista di tornare a fidarsi, oltre che del navigatore, anche della vecchia cartina stradale che non sbaglia mail.

Non è la prima volta che mezzi pesanti in transito a Schieti si ritrovano incastrati per colpa del navigatore satellitare. Evidentemente c’è qualcosa che non va e che conduce ignari camionisti o conducenti di pullman turistici lungo la strada per Pallino. Evidentemente seguendo google maps piuttosto l’andamento della strada. Si potrebbe pensare di fissare un cartello con l’indicazione agli autisti di non imboccare la strada per Pallino. Perché è una trappola.