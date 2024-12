"Qui la città sia più accogliente"

"Una casetta, un’attrazione diversa, una scultura anche dell’Artistico potrebbero metterla. Noi negozianti ci proviamo con la filodiffusione, anche grazie al bando vinto l’anno scorso: mettiamo la musica, le nostre luminarie. Le attrazioni che ci sono in questa via, via Curiel, sono nate da noi. Se devo parlare di addobbi non sento lo spirito natalizio, lo sento solo dai clienti che vengono fare regali e, fortunatamente, sotto questo aspetto non posso lamentarmi; però confermo che la zona è stata lasciata un po’ così e spero che installino qualcosa in tempi brevi, altrimenti non è il massimo. Noi abbiamo il teatro più importante di Pesaro e delle Marche, piazza Lazzarini e via Curiel sarebbe bello se fossero più accoglienti".