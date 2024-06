Rassegna Corale Laurentina. I brani che hanno fatto storia con esecuzioni da non perdere

Stasera la splendida basilica di San Lorenzo in Campo ospiterà la 16ª “Rassegna Corale Laurentina“, organizzata dal coro “Jubilate“ (foto sotto), che ha sede proprio nel paese cesanense. L’appuntamento, patrocinato dal Consiglio regionale e dal Comune, è inserito nel calendario di manifestazioni di Pesaro 2024. Dopo la formazione di casa, che aprirà la serata, si esibiranno l’associazione corale femminile “La Gioia“ di Ravenna diretta da Etsuko Ueda e la corale “Santa Lucia“ di Jesi, della Maestra Giorgia Pesaresi. Il “Jubilate“ proporrà Gloria di Gounod, La Vergine degli Angeli di Verdi e Soon, ah Will be done di Dawson. “La Gioia“ interpreterà Cantique de Jean Racine di Fauré, The Lord’s Prayer di Gaye, Ave Maria di Romb e Ghibli Medley di Hisaishi. A seguire la corale “Santa Lucia“ con Ave Maria di Arcadelt, O bone Jesu di G.P. da Palestrina, Ave Maria di T.L. de Victoria, Aria sulla quarta corda (Adagio suite in re) di Bach, Dona nobis pacem di Mozart, Ave Maria (Intermezzo di Cavalleria Rusticana) di Mascagni, Neve non tocca di Perosi e Hail Holy Queen di Shaiman.

Per il coro “Jubilate“ di San Lorenzo in Campo, presieduto da Tarcisio Armanni, si tratta di un evento particolarmente importante perché proprio in questo 2024 festeggia i 20 anni di attività. Fondato nel 2004, il suo repertorio comprende brani di musica polifonica sacra e profana, canti popolari e folcloristici che lo hanno condotto a partecipare a numerose rassegne nazionali e internazionali, ricevendo ovunque lusinghieri giudizi di pubblico e critica. Diretto per quasi 16 anni da Olinto Petrucci, dal gennaio 2020 al giugno 2022 a guidarlo è stato il Maestro Piercarlo Fontemagi a cui è subentrata la Maestra Anna Maria Cornacchini. L’appuntamento odierno, a ingresso libero, decollerà alle 21,15.

Sandro Franceschetti