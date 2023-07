Rebel house: sarà Morgan il super ospite

Sarà Morgan (foto) uno dei grandi protagonisti di ‘Arena Rebel House’, la giornata di spettacolo organizzata da ‘Rebel House’ (la casa culturale di Pergola) per il 17 agosto nell’Anfiteatro Romano di Suasa, nel territorio di Castelleone, a poche decine di metri dal confine con San Lorenzo in Campo. "Avremo con noi – svelano gli organizzatori -, il più ribelle tra gli artisti italiani: in attività da oltre trent’anni, cantautore, compositore, scrittore, contestatore dello status quo e insaziabile uomo di cultura. Marco Castoldi, in arte Morgan". La giornata, che prevede concerti, talk, cultura e gastronomia, sarà condotta da Massimo Cotto di Virgin Radio. Con lui, tanti ospiti. Biglietti su liveticket. Gratis per under 12.

s.fr.