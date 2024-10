Riccardo III, un grande classico dalla forza eterna

Week-end fitto di appuntamenti per la 77ª edizione del Festival Nazionale d’Arte Drammatica, Gad, diretto da Cristian Della Chiara. Si comincia oggi alle 21 al Teatro Rossini dove verrà presentato Riccardo III di Shakespeare, messo in scena dall’Associazione culturale Artemisia Aps di Bari, per la regìa di Ernesto Marletta. La compagnia pugliese si cimenta con un classico di Shakespeare e della letteratura inglese. Lo spettacolo rivisita il testo classico utilizzando una scena originalissima che è allo stesso tempo potente e moderna e dove gli attori offrono una rilettura attuale e dinamica, che coinvolgerà il pubblico senza tradire l’essenza originale dell’opera. Lo stesso regista Enrico Marletta è protagonista dello spettacolo, al suo fianco Pino Matera, Enrico Milanesi Amendoni, Vincenzo Raguseo, Luca Amoruso, Maria Pina Guerra, Mariella Lippo e Maria Passaro.

La storia di Riccardo III d’Inghilterra è una delle più oscure e intriganti della storia medievale inglese. Riccardo III fu l’ultimo monarca della casa di York e il suo regno, che durò solamente due anni (1483-1485), è ricordato soprattutto per la sua fine drammatica e violenta nella battaglia di Bosworth Field. Il regno di Riccardo III fu breve e controverso. Egli cercò di consolidare il suo potere, ma la sua autorità fu contestata da diversi nobili e cortigiani. Una delle azioni più controverse di Riccardo fu l’eliminazione dei nipoti di Edoardo IV, i “Principi nella Torre“.

La ‘’Compagnia Artemisia Teatro’’ con questa riduzione concentra l’attenzione sulla relazione di Riccardo III con alcuni personaggi chiave, preservando la centralità delle figure femminili che, nonostante i massacri, mantengono un legame segreto con il protagonista.

Domani mattina alle 11 appuntamento fuori concorso con lo spettacolo Il Condominio Sogni, realizzato dalla Compagnia “Il Cantiere dei Sogni“ in collaborazione con la Fondazione Lega del Filo d’Oro Ets della quale si celebra il 60o anniversario. In serata, alle 21, chiusura del Concorso con La Graticcia di Verona, che metterà in scena “Il teatro comico di Carlo Goldoni“, per la regìa di Giovanni Vit. Domenica 27 ottobre alle 11 le premiazioni del Concorso.

www.festivalgadpesaro.it

b. t.