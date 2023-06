Rischiano di annegare, salvate

Doveva essere una giornata di mare con l’amica, per una 50enne di Gubbio. Ma quella gita, domenica, si stava per trasformare in tragedia. E’ infatti ricoverata in rianimazione a Fano, la donna, che dopo essere stata colta da un attacco di panico facendo il bagno nella spiaggia libera di Torrette (accanto al camping Stella Maris), non riuscendo a raggiungere la riva ha ingerito molta acqua perdendo i sensi. Erano le 17 circa quando alla Capitaneria è arrivata la segnalazione. Vedendo l’amica annegare, la 20enne che era con lei si è tuffata per aiutarla. Si sono tuffati anche i bagnini dello Stella Maris che hanno riportato entrambe a riva. Sul posto anche la guardia costiera di Fano, giunta via terra.