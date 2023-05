Rosati: "Gambini pensa solo a trovare un terzo mandato"

"Rafforzare il territorio è strategico e non può essere un’operazione strumentale". Lo sostiene Mario Rosati, capogruppo di Viva Urbino, che accusa Maurizio Gambini di lavorare in "una logica di contrapposizione con la costa" mentre cerca "soluzioni per il terzo mandato. Il rafforzamento del territorio merita impegno e approfondimento, necessita un lavoro che richiede lo sviluppo di relazioni e la costruzione di una visione che deve coinvolgere e rendere partecipi nelle valutazioni e decisioni i cittadini e le amministrazioni. Il sindaco sostiene di voler portare avanti una fusione tra Comuni dell’entroterra solo per potersi contrapporre alla costa. In ciò dimostra l’incapacità di costruire, di strutturare relazioni che siano davvero capaci di portare beneficio alle comunità. La contrapposizione è infatti l’argomento che può essere più efficace per ottenere consensi ma sicuramente non è quello più adeguato. È questa una riflessione condivisa con i colleghi consiglieri di Viva Urbino e Partito Democratico. Tra le cose chiare e lampanti c’è la necessità di trovare soluzione al terzo mandato. A oggi, Gambini non avrebbe possibilità di ricandidarsi e dunque va cercando soluzioni dell’ultimo secondo provando a farle passare come grandi strategie. In ciò dimentica di aver già fallito miseramente un tentativo di fusione, nasconde il fatto che l’organizzazione della macchina amministrativa di Urbino sia stata smantellata e non riesce a gestire neanche l’ordinario, non si rende conto che un’operazione propedeutica importante – se davvero ci fosse stata una volontà responsabile e affidabile – avrebbe già potuto essere messa in campo con un’attività seria e consistente da parte dell’Ambito sociale territoriale il quale, invece, sta dimostrando tutta la propria incapacità di programmazione e di azione. A ciò si associa l’indebolimento del ruolo della città di Urbino che, con quest’amministrazione, ha perso e sta perdendo istituzioni importanti e vede ogni giorno depotenziare l’ospedale di territorio. Infine, ci sono persone che credono di poter continuare a prendere in giro i propri cittadini e quelli di altri Comuni, ma su questo ognuno individui da sé tali soggetti".

