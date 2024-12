Rubata una Polo, al via le ricerche. Individuato giovane nordafricano

C’è chi la domenica dell’Immacolata decide di dedicarsi agli addobbi natalizi e chi invece al furto automobili. Come un ragazzo nord africano di origine marocchina che da tempo gravita su Urbino, poi fermato e arrestato dagli agenti di Polizia del Commissariato ducale. Infatti nel pomeriggio dell’8 dicembre il giovane aveva deciso di rubare la Volkswagen Polo in una proprietà privata a Vallefoglia. L’autore, che ha già all’attivo diversi reati, ha avuto tutto il tempo di utilizzare il mezzo come preferiva e di rientrare ad Urbino in serata, questo perché il proprietario della Polo è rincasato solo in prima serata. È stato proprio quando ha raggiunto l’abitazione che si è accorto della mancanza dell’automobile, allertando subito il Commissariato e fornendo i dettagli per ritrovare il mezzo. Nel frattempo una delle pattuglie della Polizia era in servizio nella zona del centro quando hanno visto qualcosa di sospetto: è stata un’operazione millimetrica e di grande abilità quella dei poliziotti perché sono riusciti a bloccarlo appena l’hanno notato, mentre l’uomo se ne stava andando a bordo dell’auto trafugata alcune ore prima. Così questa, nell’arco della giornata, è stata restituita al proprietario. Il trentenne di origine marocchina è già conosciuto alle forze dell’ordine per altri reati, non si tratta di un ‘passeggero’ in quanto è domiciliato nell’urbinate da tempo. Domenica sera dopo il fermo è stato arrestato per furto, ieri mattina la convalida dell’arresto in Tribunale ad Urbino. L’udienza è stata quindi rimandata a gennaio e nel frattempo gli è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di firma quotidiano nel Commissariato di Borgo Mercatale.

Francesco Pierucci