Ruscella d’oro a Enrico Bartolini. E poi la sfida tra le città del tartufo

Dopo il successo del primo weekend, la 59ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna entra nel vivo nel lungo fine settimana di Ognissanti. Si comincia oggi con una grande star della cucina italiana, Enrico Bartolini, dodici stelle Michelin e una verde per i suoi otto ristoranti in tutta Italia, tre delle quali al ristorante che porta il suo nome all’interno del Mudec-Museo delle Culture di Milano. E’ stato Brand Ambassador di Expo 2015, fa parte dei Jeunes Restaurateurs d’Europe, del network Le Soste, è Krug Ambassador dal 2013, collabora con Skelmore Hospitality per i locali Roberto’s di Dubai e con Dining Concepts per il locale Spiga by Enrico Bartolini di Hong Kong e Amici a Bali. Nel 2024 è il suo Bluh Furore a conquistare la Michelin. Con tredici stelle Bartolini è primo in Italia e secondo al mondo. Nella cucina del Salotto da gustare (ore 12.30) una ricetta da applausi: Raviolo di agnello, nocciole e tartufo di acqualagna. Abbinamento piatto-vino a cura di Food Brand Marche. Tartufo offerto da Sacchi Tartufi. (Costo 30 euro. Info e prenotazioni 334 2526561).

La cucina del Salotto da Gustare è coordinata da Antonio Bedini dell’Apci. Sommelier Otello Renzi. Conduce Lino Balestra. Dopo il cooking show, Enrico Bartolini riceverà dal sindaco Pier Luigi Grassi il prestigioso riconoscimento della Ruscella d’Oro. Gli appuntamenti del pomeriggio di oggi sono rivolti ai bambini con Le Mani in Pasta – Scuola di cucina per bambini, curata da Antonio Bedini dell’Associazione professionale cuochi Italiani (ore 15.30).

Alle ore 17 si danza in piazza Mattei con la musica degli Obelisco nero. Si torna alle ore 18 al Salotto da gustare con Roberto Dormicchi, alias Triglia di Bosco. Alle ore 19 al Teatro Conti lo spettacolo a cura dell’ASD Palio “Nero Petrolio“ La vita di Enrico Mattei attraverso letture e immagini tratti da documenti autentici (ingresso gratuito). Alle ore 20 spettacolo di Bicio l’antidepressivo e concerto di Gianni Drudi. Attesi migliaia di turisti per domani e domenica, Gara Nazionale delle Città del Tartufo; si sfidano Acqualagna, Amandola, Alba, San Miniato, Parco del Matese (Caserta), Potenza. Conduce Andrea Amadei di Decanter.

am. pi.