Sabbatini, "Un uomo per la città". Lo ricordano personaggi di spicco

Emozione ed attesa caratterizzano il martedì culturale della città con l’appuntamento dedicato (ore 17, Palazzo Montani Antaldi) a Gianfranco Sabbatini, “Un uomo per la città“. Ovvero un politico al di fuori degli schemi che per molti anni ha avuto un ruolo particolare nella storia di Pesaro. Un grande appassionato di letteratura, oltre che uno storico politico, esponente dello scudocrociato all’interno della corrente forlaniana, Gianfranco Sabbatini è stato parlamentare, presidente di banche e fondazioni. Capace di rinunciare alle indennità della politica per sostenere il volontariato ed il territorio, Sabbatini è stato un grande protagonista cittadino per tutto il Novecento.

Il ricordo, giustamente patrocinaro dalla Fondazione Cassa di Risparmio, è stato affidato a personaggi di spicco come Silvio Cattarina, Oriano Giovanelli, Marco Martelli, Alberto Ficari, Gianfranco Bertini ed Emanuela Scavolini, fino a don Franco Tamburini, che racconterà del consistente rapporto del Sabbatini politico con la Chiesa ed in particolare con la Diocesi di Pesaro. Prima del dibattito, coordinato da Riccardo Paolo Uguccioni, sarà Carlo Pagnini ad effettuare una lettura scenica dedicata a quello che fu un grande uomo per questa città.