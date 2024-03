Sagra del castagnolo torna a Pasquetta

Ultimissimi preparativi, a San Lorenzo in Campo, per la 66esima edizione della ‘Sagra del Castagnolo’ in programma per domani. In piazza Umberto I e lungo viale Regina Margherita dalle 9 del mattino bancarelle di merce varia e prodotti tipici e street food. Alle 11 l’apertura dello stand Pro loco che distribuirà il gustosissimo dolce. Nel pomeriggio prevista una serie di spettacoli musicali con ‘Moris e gli America’ e ‘Le Rimmel’ e per gli amanti del ballo ci sarà anche l’angolo swing.

Alle 19 estrazione della ‘Lotteria del Castagnolo’ con la bellezza di 21 premi.