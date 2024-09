Sakamoto, il pubblico chiede il bis. Due date extra all’Auditorium

Sono 3.223 i biglietti venduti, 33 i turni sold out, con una media di 72 visitatori per turno su una disponibilità totale di 84 posti. Benché la cultura non si misuri sull’indice di gradimento, non c’è dubbio che la performance "Kagami", il concerto di Ryuichi Sakamoto in realtà mista all’Auditorium Scavolini, si è decisamente presa la scena di quest’anno da Capitale. E così, domani e giovedì, si aggiungono due nuovi orari – alle 14 – per assistere all’evento clou del cartellone di Pesaro 2024. Due date extra per partecipare all’esperienza del concerto di uno tra i massimi compositori contemporanei per il grande schermo, vincitore di un Oscar e due Golden Globe come autore di indimenticabili colonne sonore: dal ’Piccolo Buddha’ di Bernardo Bertolucci a ’The Revenant’ di Alejandro Iñárritu.

A Pesaro, in prima europea, l’artista giapponese torna a suonare dal vivo a un anno dalla sua morte, grazie a un’alchimia tecnologica realizzata dal collettivo newyorkese Tin Drum, lo stesso che ha curato il progetto ’The Life’ di Marina Abramovic, anch’esso presentato a Pesaro lo scorso giugno. Con speciali visori, il pubblico è in grado di assistere all’esibizione del maestro, grazie a un ologramma che in qualche modo vivifica le registrazioni effettuate qualche anno prima, quando Sakamoto sapeva di essere malato e desiderava lasciare un ultimo concerto al mondo. "Un successo oltre le previsioni – sottolineano Andrea Biancani, sindaco e Daniele Vimini, vicesindaco assessore alla Cultura e al Turismo -. Non era scontato, nonostante il risultato ottenuto in importanti capitali del mondo, che lo stesso interesse si ritrovasse anche su Pesaro 2024, in una realtà più piccola per numero di abitanti rispetto alle altre sedi dello spettacolo. La richiesta è stata invece talmente forte che - nelle possibilità di un allestimento molto complicato – ci ha spinti ad ‘estendere’ Kagami ad altri 2 turni, anche per accontentare chi, dal resto d’Italia, chiedeva di partecipare e si ritrovava un sold out". Tra l’altro, a proposito di pubblico, vale la pena sottolineare l’ottima presenza degli under 25 – il 13% –, di solito grandi assenti tra il pubblico culturale.

Il concerto dura 60 minuti. Le uniche performance con posti liberi sono quelle di oggi e domani alle 14. E’ necessario presentarsi all’Auditorium (in viale dei Partigiani 22) 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Il costo del biglietto è di 20 euro, ridotto 15. Acquisto possibile sulla piattaforma online Vivaticket.it, o presso Tipico Tips (Via Rossini, 41) e Auditorium Scavolini (orario 16-23). Per partecipare è necessario indossare gli occhiali forniti dal personale. Non possono essere indossati sopra gli occhiali da vista, ma non danno problemi con le lenti a contatto. E’ anche possibile chiedere al personale lenti da vista aggiuntive. Il lavoro non ha controindicazioni di contenuto per i minorenni. Tuttavia, sotto i 12/14 anni è difficile indossare i visori, pensati per adattarsi alle misure di un pubblico adulto.

Benedetta Iacomucci