Saldi, la ’febbre’ ormai è finita: "Non sono più quelli di una volta"

di Giorgia Monticelli

I saldi? Non sono più quelli di una volta. Non bastano più gli sconti estivi ed invernali, nell’era del Black Friday e dello shopping online, per dare respiro a chi, con fatica, alza le saracinesche tutte le mattine. Ma la fiducia dei commercianti sull’appuntamento annuale con le scontistiche in realtà non manca, eppure ogni anno le aspettative sembrano abbassarsi di qualche asticella. "Non ci si aspetta più niente – commenta Nicoletta Zarri, del negozio di abbigliamento Sophia nella galleria della Coop -. Anni fa c’era la frenesia per l’arrivo dei saldi, tutti li aspettavano con ansia, adesso non è più così. L’online ci ha affossati e queste stagioni ballerine ci stanno dando il colpo di grazia". Nel negozio della Zarri, che vende abbigliamento da donna anche per taglie forti, sono iniziati i pre-saldi giovedì e tra le cose più richieste ci sono "i capi un po’ più particolari, magari per le occasioni speciali – aggiunge Zarri -. Questo perché gli armadi delle clienti sono già belli pieni e ormai si compra il capo più ricercato che è difficile da trovare".

Spostandosi verso la zona commerciale della Vitrifrigo, il Non Solo Sport a metà pomeriggio aveva la fila di clienti alla cassa pronti per pagare i propri acquisti, ma le previsioni dello store manager Mattia Talmonti sembrano riportare una situazione differente: "Che posso dire, noi stiamo tenendo la corda. È da quattro anni che registriamo un calo importante nelle vendite durante il periodo dei saldi, questo perché abbiamo abituato il cliente a sconti continui. Già chiudere in pari come l’anno scorso o con qualche incasso in più sarebbe un buon obiettivo da raggiungere". Per 60 giorni al Non Solo Sport ci saranno sconti fino al 40% su indumenti sportivi, attrezzatura da trekking e anche accessori, "che risultano sempre essere richiestissimi – aggiunge Talmonti -, soprattutto i calzini. Questo la dice lunga su quanto sia cambiata la capacità di acquisto dei singoli clienti".

Non solo indumenti, ma anche profumi e creme corpo e viso si trovano in sconto nella profumeria Ambrogiani (galleria dei Fonditori), che dal ’56 è un punto di riferimento per il mondo della cura della persona in città: "Abbiamo sconti fino al 30% su tanti profumi e in più abbiamo messo in saldo anche le pantofole e scarpe tecniche di alta qualità, oltre che sciarpe e cappelli ottimi per questa stagione – dice Cinzia Ambrogiani, titolare dell’omonimo negozio -. Noi ci proviamo anche se non è che ci sia tutto questo gran movimento, spesso magari i clienti vengono da noi, provano il profumo e poi lo cercano in offerta su qualche sito online. Non è facile lavorare così, ma tiriamo avanti".

Al settimo cielo, con un sorriso che si intravedeva anche da fuori il negozio, era invece il volto di Antea Cerri, del Barracuda Stock nella galleria della Coop. "Io sono soddisfatta – dice Cerri -, sinceramente è da stamattina che non mi fermo un attimo. Ho avuto un sacco di clienti e non posso lamentarmi. Sicuramente viviamo tutti momenti non semplici ma sento di poter dire che non sta andando male proprio per niente".