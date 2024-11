Sampietrini volanti, Comune ai ripari: "Gli interventi lungo il Corso al via nei primi mesi del 2025"

"Gli interventi di manutenzione in Corso XI Settembre inizieranno nei primi mesi del 2025, contestualmente a quelli che verranno realizzati all’ex manicomio, il San Benedetto perché, tra le altre cose, prevedono anche lavori ai sottoservizi". Il sindaco, Andrea Biancani e l’assessore Mila Della Dora rispondono alle segnalazioni pubblicate ieri dal Carlino e relative all’indignazione di cittadini, anche illustri, che hanno testimoniato, riguardo allo stato di degrado del selciato. Pavimentazione dissestata e blocchi di sanpietrini in giro per la strada pretendono manutenzione. "Abbiamo preso la decisione di iniziare nei primi mesi del 2025 – continuano gli amministratori – per evitare di metterci le mani due volte: sarebbe stato inutile riqualificare la strada ora per poi doverla risistemare tra qualche mese". L’amministrazione dice di aver ben chiare le criticità del tratto finale di Corso XI Settembre. "Le criticità che vorremmo risolvere riguardano sia le manutenzioni della strada – osserva Biancani – sia il problema della sosta in centro storico".

In che senso?

"Siamo consapevoli che allo stato attuale l’ultimo tratto di Corso XI Settembre non è di certo un bel vedere anche per via del parcheggio selvaggio. Del resto si tratta di una via molto stretta, affollata e frequentata, dove difficilmente, anche i residenti, riescono a trovare un parcheggio libero. Anche per questo motivo, tra le priorità per il centro storico, c’è quella di realizzare nuove aree di sosta, così da dare risposte a chi abita o vuole andare in centro storico o in zona mare; dare opportunità ai commercianti, ai pendolari e ridurre le auto parcheggiate su strada".

Non abbiamo capito se le risorse, per fare questi lavori, sono da trovare e ne avete già disponibilità...

"Li trovo. E’ una priorità. Punto" ribatte fulmineo Biancani.

Avete già qualche idea su come riqualificare l’area?

"Un’ipotesi dell’intervento che si andrà a realizzare – risponde l’assessore Della Dora – prevede la rimozione dell’attuale porfido. Il pavimento è pieno di avvallamenti causati dal passaggio delle auto: verrà sostituito nel tratto centrale della carreggiata con un asfalto con alto grado di permeabilità. Sarà colorato perché richiama i colori delle terre naturali, mentre ai lati e nelle aree dedicate alla sosta rimarrà la pavimentazione fatta con selci, in pietra, sbozzati a mano. Gli uffici del Comune sono in contatto con la Soprintendenza".

Con l’intervento mitigherete i rumori procurati dal passaggio dei veicoli?

"Sì. Corso XI Settembre, da via Mastrogiorgio a via Belvedere, avrà coerenza con il contesto urbano. Sarà una scelta che garantirà una manutenzione meno onerosa e più veloce, in grado di ridurre il rumore delle auto. Allo stato attuale – concludono – l’ultimo tratto di Corso XI Settembre è un rebus anche per i pedoni, perché lo spazio è ridotto e non continuo. Interverremo".

Solidea Vitali Rosati