San Lorenzo, attesa finita. Finalmente consegnati i nove alloggi popolari

Consegnate ieri agli aventi diritto le chiavi dei nove appartamenti di edilizia residenziale pubblica di via Manzoni, a San Lorenzo in Campo. Presenti gli assessori regionali Stefano Aguzzi e Francesco Baldelli, il presidente di Erap Marche Saturnino Di Ruscio e il sindaco Davide Dellonti. "Oggi, grazie al lavoro di Erap – ha evidenziato Aguzzi – consegniamo all’amministrazione laurentina gli alloggi per i propri cittadini che ne hanno diritto e potranno beneficiarne, dando un chiaro segnale di attenzione della giunta e di rispetto degli impegni presi". "Ci sono molte altre partite aperte – ha detto Di Ruscio – che stiamo sbloccando in tutto il territorio provinciale e regionale, mettendo a terra per il 2024 oltre 100 milioni di investimenti". Le nove soluzioni abitative consegnate ieri in via Manzoni sono tutte in un’unica, nuova, palazzina, in merito alla quale non sono mancati in passato, da parte di Dellonti, solleciti a velocizzare le operazioni per consentire l’ingresso delle famiglie in graduatoria. La sua costruzione, infatti, si è conclusa nell’estate 2019, ma poi c’è voluto molto tempo per l’esecuzione degli ultimi lavori di finitura e montaggio di alcuni infissi e perché arrivassero tutte le ‘carte’ necessarie al rilascio dell’agibilità.

s.fr.