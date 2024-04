Sant’Orso cala il poker di reti. Fermignanese cede in casa

s.orso

4

gabiccegradara

1

S.ORSO: Amadori, Ferri (1’ st Rovinelli), Tonucci, De Angelis, Codignola, Mattioli,Bastianoni, Luchetti (40’ st Giampaoli), Riberti (28’ st Tanfani), Muratori (39’ st Paolini), Saurro (39’ st Iennaco). All. Fulgini.

GABICCEGRADARA: Tacchi, Fattori, Franca (1’st Costantini), Morini (1’ st Magi), Costa, Tombari, Gabrielli (37’ st Bergamini), Domini (38’ st Pierri), Bartolini, Mani, Torsani. All. Capobianco.

Arbitro: Spadoni di Pesaro.

Reti: 24’ pt Bastianoni, 20’ st Muratori su rigore, 36’ st Saurro, 40’ st Iennaco, 48’ st Fattori.

Netta vittoria del S. Orso sul Gabicce che lotta per la salvezza. I locali passano in vantaggio al 24’ con Bastianoni che fa partite un bolide che non lascia scampo al portiere ospite. Il secondo tempo riparte con un buon possesso da parte del Gabicce che colleziona diversi angoli. La via del gol la trova la squadra di casa su calcio di rigore concesso per un contatto dubbio su Saurro, bravo Muratori a realizzare. La terza rete la sigla Saurro con una perla, finta di corpo ed esterno nell’angolino. Appena entrato l’under Iennaco sigla la quarta rete. Nel finale gli ospiti realizzano il gol della bandiera con Fattori.

Tommaso Giancarli