Sarà Stefania Orlando la madrina del ’Sanremo del ballo’ al Tris

E’ stata fissata per la sera del 23 maggio e sarà presentata dalla conduttrice televisiva Stefania Orlando (nella foto) la sesta edizione della compilation nazionale ‘Italia Musica’. La kermesse, organizzata dall’Associazione Musicale Primavera col patrocinio del Comune di Terre Roveresche, della Provincia di Pesaro e Urbino e della Regione Marche, si svolgerà come di consueto al maxi dancing ‘Tris’ di Schieppe.

Soprannominato ‘Il Sanremo del ballo’, l’evento avrà come protagoniste venti note formazioni del panorama italiano dei balli di coppia, di gruppo e dei latino americani i cui nomi verranno svelati a breve. Intanto, l’ideatore dell’iniziativa Sergio Boldorini, ex cantautore e presidente dell’Associazione Primavera, anticipa alcune notizie che faranno molto contenti gli appassionati della musica da ballo: "L’orchestra ‘base’ sarà quella del maestro Luca Bergamini e come super ospiti avremo il cantante Michele (l’interprete di brani popolarissimi come ‘Se mi vuoi lasciare’, ‘Susan dei marinai’ e molti altri successi, ndr) e il duo di liscio e pop composto da Omar e Aurora Codazzi. Ci sono tutti gli ingredienti perché ne scaturisca una serata speciale, capace di unire generazioni diverse e suscitare emozioni".

s.fr.