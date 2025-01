Sarà un duello di nobili decadute. Arriva Brindisi

Comincia subito con un piatto forte questo girone di ritorno che il 27 di aprile emetterà tutti i verdetti: la promozione diretta alla prima classificata, le posizioni per i playoff (dalla seconda alla settima), la chance dei play-in (dall’ottava alla tredicesima, la grande novità della stagione che assegnerà altre due poltrone per i playoff), i playout (dal 16° al 19° posto con una retrocessione) mentre l’ultima scende direttamente in B.

Insomma, ci sarà da battagliare fino alla fine perché delle 20 squadre partecipanti alla corsa solo la 14esima e la 15esima classificate andranno in vacanza dopo la disputa dell’ultima giornata di regular-season. La Vuelle questo pomeriggio alla Vitrifrigo Arena ospita Brindisi (palla a due alle ore 18) nella sfida fra le due nobili decadute dal piano di sopra, con l’intento di non farsi riacciuffare dalla squadra di Bucchi, anzi con la speranza di riconquistare ancora qualche posizione in una graduatoria che oggi la vede undicesima.

Con Parrillo ancora ai box per lungo tempo, tocca a Octavio Maretto sfruttare la chance di farsi largo e rendersi utile, anche perché alla chiusura della prima fase di mercato la società non è riuscita a firmare nessuno per tamponare l’assenza di Sasà: "La seconda metà di campionato parte in casa – sottolinea il 20enne argentino -, quindi potremo contare sul fattore del sesto uomo in campo: quella di Pesaro è una delle piazze più calde della pallacanestro italiana e anche oggi sarà di ulteriore stimolo per far bene e per provare a regalare la prima gioia del 2025 a tutti i nostri tifosi. Affrontiamo una squadra di grande valore come Brindisi che un mese e mezzo fa conquistò la vittoria contro di noi realizzando 100 punti. Da qui dobbiamo ripartire, ovvero dalla difesa che nel mese di dicembre ha fatto dei notevoli passi avanti. Vogliamo riprendere la giusta via dopo il ko di Cividale, al termine di 40 minuti molto intensi. Brindisi ha diverse frecce pericolose al proprio arco, ma noi non siamo da meno".

Il grande ex della partita sul versante biancorosso è Lombardi, la scorsa stagione in serie A coi pugliesi, con 26 presenze alla media di 12.8 minuti a partita e 6 presenze in Europa, tra le qualificazioni della Basketball Champions League e la prima fase di FIBA Europe Cup.

In estate Eric ha risolto il contratto con la Valtur pur di approdare a Pesaro, perciò ci tiene particolarmente a fare bella figura contro i suoi ex. Quella di stasera sarà la 47esima sfida tra le due squadre nella loro storia, con i pesaresi avanti 25-21 nel computo totale e in leggero vantaggio nelle sfide casalinghe (11-10). Nelle ultime 6 gare tra le due società giocate alla Vitrifrigo Arena, sempre in serie A, in 5 occasioni a vincere è stata Brindisi. L’ultimo successo casalingo della Vuelle risale al 13 marzo 2022, con il risultato di 86-84.

La gara sarà trasmessa in diretta su Lnp Pass (servizio a pagamento) e successivamente sarà proposta in differita su Rossini TV (canale 80 del digitale terrestre) questa sera alle 21.30.

