Sarà un PalaCarneroli più moderno e inclusivo. L’assessore Vetri: "Cantiere ormai alla fine"

Un PalaCarneroli sicuro, efficiente e ‘al completo’: è positivo l’andamento gestionale della struttura polisportiva di proprietà del Comune, che proprio in questi giorni sta vedendo l’ultimazione dei lavori in corso agli spogliatoi per adeguarli alla accessibilità dei diversamente abili. "Il cantiere è ormai alla conclusione – dice l’assessore alle infrastrutture sportive Marianna Vetri – e consentirà alle carrozzine l’accesso a tutti gli spogliatoi, all’infermeria e alle stanze dei giudici di gara, tramite la sostituzione di porte e le migliorie a bagni e sanitari. A questi lavori si aggiunge l’impianto antincendio dell’ambiente principale, già ultimato qualche settimana fa, che consente l’utilizzo alla capienza massima di tutti gli spalti senza la presenza dei Vigili del Fuoco".

Un palazzetto già ‘tutto esaurito’ per le attività ordinarie: "Attualmente è al completo – prosegue Vetri - in termini di occupazione: abbiamo quattro società sportive che popolano il parterre (con parquet appena rinnovato, insieme all’illuminazione) dal lunedì al venerdì dal pomeriggio fino a dopo cena, e durante le giornate di sabato e domenica le società svolgono le partite ufficiali di campionato. Parliamo di pallavolo femminile e maschile, minivolley, pallacanestro e minibasket, calcio a 5. Poi, nella palestrina abbiamo cinque associazioni che offrono corsi pomeridiani di danza moderna e sportiva, ballo liscio, scherma storica e yoga. Inoltre, da diversi anni il palazzetto ospita le classi di educazione fisica del liceo artistico, che non ha una propria palestra e da quest’anno anche quelle dell’Istituto Raffaello che si appoggiava alla Volponi, dove ora ci sono dei lavori in corso. Il risultato è che ogni mattina, dalle 8 alle 14, tra parterre e palestra, al palazzetto si allenano contemporaneamente quattro classi delle superiori. Tutto ciò è reso possibile dalla collaborazione con Urbino Servizi e i colleghi assessori Massimiliano Sirotti all’istruzione e Gian Franco Fedrigucci allo sport: i lavori e le migliorie rendono la struttura sempre più attraente per eventi sportivi accattivanti e di alto livello, soprattutto a livello giovanile, su cui lui sta lavorando".

Il giovedì mattina, il palazzetto è anche sede delle attività dell’associazione SoSport, che rende possibile la pratica dello sport a persone affette da disabilità intellettivo-relazionali. "Già dal 2014, data l’importanza dell’attività motoria a livello sociale, abbiamo deciso di prevedere ore di attività gratuita per ogni società impegnata nel campo della disabilità, e il progetto prosegue". Ma non solo associazioni e corsi: gli eventi che il PalaCarneroli potrebbe ospitare sarebbero molteplici, con qualche miglioria mirata. Conclude l’assessore Vetri: "L’impianto è idoneo a ospitare anche eventi non sportivi, come concerti o manifestazioni, sia rivolte alla cittadinanza che di impronta turistica. I prossimi interventi, che faremo appena possibile, saranno il completamento dell’impianto acustico e l’acquisto di un nuovo tappeto per la copertura del campo gara centrale, idoneo e sicuro per ospitare concerti o feste. Sono interventi onerosi, parliamo di circa duecentomila euro, ma necessari; e poi, la sistemazione e l’ampliamento del parcheggio esterno. In questa direzione, stiamo lavorando sia per lo spostamento del gattile, che avrà una sede più idonea, sia per la collaborazione con le nuove strutture di Scienze Motorie presso "Buca 2", in corso di edificazione, il cui parcheggio, nei giorni di chiusura della scuola potrà essere utilizzato anche per gli ospiti degli impianti sportivi comunali".

Giovanni Volponi