"Sarà un teatro a cielo aperto"

"Con lo spostamento delle casette del mercatino – spiega la presidente della IX Commissione (Attività economiche), Evelina Anniballi – piazza del Popolo diventerà un teatro a cielo aperto grazie agli spettacoli luminosi che saranno organizzati, tra il video mapping su palazzo delle Poste, i contenuti della biosfera e l’albero di Natale. Quest’anno le tonalità delle luci sarà calda, mentre per l’albero sarà utilizzato un pino che aveva necessità di essere abbattuto. Per gli allestimenti natalizi, stiamo cercando anche di coinvolgere altre zone della città, come piazzale Lazzarini, piazzale Primo Maggio e via Bertozzini, ma anche Baia Flaminia e via Rossi e i borghi come Casteldimezzo, Fiorenzuola, Novilara, Montegaudio e Monteciccardo".