Sassonia Sud e foce del fiume Metauro Dalla Regione 275mila euro di fondi in più

FANO

Difesa della costa: c’è anche Fano tra i dieci interventi individuati dalla Regione. Saranno disponibili risorse per un totale di quasi 40 milioni di fondi europei e del Pnrr. In particolare per quanto riguarda Fano sono previsti 275mila euro a difesa di Sassonia sud, dal fiume Metauro al porto, e 4 milioni di euro per le opere a difesa della costa, a sud della foce del fiume Metauro. "I Comuni, - spiega l’assessore regionale alla Difesa della costa, Stefano Aguzzi (foto) - non dispongono di risorse sufficienti ad intraprendere le attività pianificate, trattandosi di interventi dal costo non indifferente. Nell’ottica quindi di proseguire nella difesa della costa e in particolare nella realizzazione degli interventi strutturali maggiori, si è ritenuto opportuno programmare in modo mirato l’utilizzo delle fonti finanziarie destinate alla Regione Marche nel presente ed immediato futuro".