Scaramucci: "Controlleremo ogni appalto"

Bisogna unire e non creare conflitti, soprattuto su temi delicati come invaso e discarica. Opere che coinvolgono il territorio, ora e nei prossimi anni. A sostenerlo è Federico Scaramucci che dopo l’intervista di ieri al sindaco di Urbino dice: "Gambini sembra in trans-agonistica e non ci sembra molto lucido. Con il territorio serve collaborazione e non cercare continuamente nemici invece di provare a fare accordi veri. Perché a lui non interessano gli accordi, ma rimanere in sella a decidere da solo. Prima serviva andare contro Pesaro per suscitare gli istinti campanilisti, ora gli interessa iniziare la battaglia contro Urbania, poi Fermignano, poi chissà quale altro Comune nemico. Mentre Urbino è sempre stata conosciuta, nella storia, come una città che unisce, e non che divide". Sindaco che è stato riconfermato per altri 5 anni: "Ovviamente rispettiamo il voto dei cittadini, ma va detto che Gambini rispetto a 5 anni fa ha perso oltre 500 voti. Penso che sia normale, anche perché non ha mai spiegato per quale motivo la gente dovesse votarlo ancora, per la terza volta. Anche se per poche centinaia di voti le elezioni gli hanno ridato fiducia per la terza volta, ma le persone hanno anche capito ormai bene che quella storia non porta un vantaggio per il futuro ma solo un consolidamento di qualcosa che è già presente oggi come la manutenzione ordinaria, asfalti e taglio dell’erba".

La discarica serve ma non a Riceci, è il pensiero di Gambini e chiede che si decida il luogo nell’assemblea con i soci e Mms. Su questo Scaramucci dice che serve trasparenza: "E’ tornato alla carica chiedendo di realizzare la discarica, quando prima del voto si era espresso dicendo che era contrario. Noi attendiamo al varco Gambini, che deve spendere 50 milioni di euro, in due anni, e non pensasse di farlo con procedure poco trasparenti perché noi saremo sopra ogni atto, ogni gara, ogni delibera, e sarà un’opposizione senza respiro, come è giusto che sia, e come ha chiesto quasi la metà dei cittadini di Urbino. E facciamo un’anticipazione rispetto a quello che potrebbe accadere, perché non vorremmo che fra poco meno di due anni, quando ci saranno le elezioni regionali, oppure alle prossime elezioni politiche, Gambini abbandoni i cittadini per pensare alla propria carriera politica, senza terminare il mandato".

Su Ponte Armellina, Scaramucci dice: ""Durante la campagna elettorale Gambini è andato anche a giocare a calcetto nella zona di Ponte Armellina, con gli abitanti del quartiere, che oggi è molto degradato. Chiediamo che ci sia un intervento immediato in questa zona dove ci sono stati alcuni fatti di cronaca e sta riprendendo lo spaccio".

Francesco Pierucci