Scende dal bus, travolto e ucciso da un’auto

E’ sceso dal pullman cominciando ad attraversare la strada e proprio mentre stava raggiungendo il lato opposto della strisca d’asfalto un’auto l’ha investito in pieno, scaraventando il suo corpo a circa 35 metri di distanza. Un urto che non gli ha lasciato scampo. E’ successo poco dopo le 19 di venerdì a San Lorenzo in Campo, lungo la Statale 424 Della Valcesano. Jacopo Decortes, 38enne, celibe, è morto sul colpo: il giovane è nato a Fano da una famiglia sarda con cui risiedeva nella frazione di Montesecco di Pergola.

Era appena sceso dalla corriera di linea Marotta-Pergola, arrestatasi, probabilmente per fargli un favore, circa 200 metri più avanti rispetto alla fermata consueta del trasporto locale di linea, in corrispondenza del ristorante pizzeria ‘La Palma’, dove Decortes era solito fare una tappa quasi giornaliera, per salutare alcuni amici e magari consumare uno stuzzichino. Fatto sta che venerdì sera, quando il 38enne era già nella parte della strada verso il locale, è stato investito da un’Audi A6, che procedeva in direzione mare, condotta da un 55enne anch’egli residente a S.Lorenzo in Campo.

"Non l’ho visto per niente", ha detto ai carabinieri di Terre Roveresche l’uomo al voltante della macchina, che è stato subito sottoposta all’alcol test risultando negativo e nei cui confronti ora i militari precederanno per omicidio stradale, per valutare le sue eventuali responsabilità e il grado delle stesse. Sul posto dell’investimento sono arrivate in pochi minuti due ambulanze: una da Pergola e l’altra da Marotta, i cui operatori hanno fatto di tutto per rianimare la vittima, ma il suo cuore non è più ripartito e, alla fine, ai sanitari non è rimasto altro che dichiararne la morte. Troppo gravi le ferite, specie quelle alla testa.

Ieri sul corpo del 38enne è stata effettuata l’ispezione cadaverica (con le conferme della morte per le conseguenze dell’investimento) dopodiché la salma è stata messa a disposizione dei familiari per l’organizzazione del funerale, che si terrà mercoledì prossimo alle 10,30 nella chiesa di Montesecco e sarà celebrato dal parroco don Marco Presciutti. La notizia della scomparsa di Jacopo Decortes, e la sua dinamica, ha scosso profondamente le comunità di Pergola e di San Lorenzo in Campo, dove in tanti conoscevano questo giovane, che era dedito aiutare il padre nell’azienda agricola di famiglia e che nel tempo libero frequentava spesso la pizzeria ‘La Palma’ e gli altri locali di San Lorenzo in Campo.

