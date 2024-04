Schianto ad Arcevia. È morto l’artigiano

E’ morto nella serata di sabato Rodolfo Ragni, 74enne, artigiano in pensione residente a San Vito sul Cesano, frazione di San Lorenzo in Campo. L’uomo l’altro ieri mattina, poco dopo le 10, è stato vittima di un incidente stradale a Nidastore di Arcevia (An) in seguito al quale i soccorritori del 118 lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale di Senigallia. Le sue condizioni sono parse subito molto gravi e nel proseguo della giornata sono peggiorate, fino al tragico epilogo. L’incidente non ha coinvolto altri veicoli: Ragni, al volante della sua Fiat Punto, ha improvvisamente perso il controllo del proprio mezzo (forse per un malore), uscendo di strada e finendo per schiantarsi contro un albero. Sul posto, oltre al personale del soccorso sanitario e ai carabinieri, si sono precipitati i vigili del fuoco, che hanno estratto il pensionato dall’abitacolo. Il successivo prodigarsi degli operatori del 118 e poi la corsa all’ospedale, non sono purtroppo bastati a scongiurare il peggio. I funerali di Rodolfo Ragni si svolgeranno oggi pomeriggio nella Chiesa della Pieve di San Vito sul Cesano, con partenza del feretro alle 15 dalle casa del commiato Cecchetelli di Pergola. L’uomo, che era piuttosto conosciuto per aver svolto a lungo la professione di artigiano in ambito edile, in particolare nel settore delle pavimentazioni, lascia la moglie, due figli, la sorella e tre nipoti. La notizia della sua morte improvvisa ha destato un diffuso cordoglio.

s.fr.