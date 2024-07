Schianto, piede devastato. Il dramma di un 18enne

Diciottenne pesarese soccorso con l’eliambulanza: non è in pericolo di vita ma il suo piede è rimasto completamente schiacciato riportando gravissime lesioni. E’ quanto avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 17, nel quartiere di Campanara. Il ragazzo stava viaggiando in sella alla sua moto da enduro di cilindrata 125 quando è entrato violentemente in collisione con un camion guidato da un 52enne pesarese che viaggiava nella sua stessa direzione. Entrambi i mezzi percorrevano la strada verso Tavullia e, per cause ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Pesaro che sono intervenuti sul posto per i rilievi, i due mezzi sono entrati in contatto e il motociclista ha avuto la peggio. Il giovane è stato soccorso con l’eliambulanza e trasportato all’ospedale Torrette di Ancona. Il piede è in condizioni estremamente critiche e verrà sottoposto a intervento. L’uomo alla guida del camion verrà invece sottoposto a test tossicologico come da prassi. Le telecamere presenti nella zona aiuteranno gli inquirenti a ricostruire l’esatta dinamica e far luce su eventuali responsabilità.