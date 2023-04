Disperso a Pesaro? Due scarpe appese al ponte e un cartello: “Ciao a tutti, non voglio disturbare, io”. Sub al lavoro

Pesaro, 24 aprile 2023 – Sono arrivati anche i sub dei vigili del fuoco di Teramo per scandagliare il porto canale di Pesaro lungo il fiume Foglia. Si teme che una persona possa essersi gettata giù nella notte dopo aver lasciato un biglietto d’addio.

Non ci sono immagini né testimoni che dicano di un effettivo volo in acqua da parte del suicida. Potrebbe essere anche una bravata. Il sospetto c’è. Infatti sembra che le scarpe siano state appese da qualche giorno. Non è escluso che qualcuno abbia aggiunto quel cartello oggi per puro macabro divertimento. La sicurezza impone però che si facciano controlli nel fondo del fiume che in quel punto arriva a 3 metri di profondità. Finora non ci sono state denunce di scomparsa. Sul posto, la polizia locale e i vigili del fuoco.