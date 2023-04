Rimini, disperso in mare: era uscito a pesca

Rimini, 24 aprile 2023 – Sono in corso da questa mattina all’alba le ricerche di un uomo di 83 anni di Rimini che è uscito in mare nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 23 aprile, per una battuta di pesca. L’uomo era a bordo di un ‘moscone’, il tipico pattino romagnolo.

Quando, a notte fatta, non ha fatto rientro è stato lanciato l’allarme. Dalle prime luci del giorno sono uscite in pattuglia le motovedette della guardia costiera, della finanza e dei vigili del fuoco. Le ricerche si stanno concentrando nella zona di Adriatico tra i bagni 80 e 90, ma non hanno per ora dato esito.

Notizia in aggiornamento